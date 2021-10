Доктор укротил "коня", а любитель побил килополяну: определились еще 2 чемпиона WSOP

Из турнирной сетки Мировой серии покера отсеялись еще два ивента. Джим Колоппи и Рэн Коллер надели на руки золотые браслеты и оформили шестизначные призовые.

Джим Колоппи один из немногих покерных профессионалов, которые не чураются совмещать основную работу с освоением другой профессии. Недавно американец получил степень доктора перспективных исследований в области международной политической экономики.

Как видим, и в покере Колоппи получил неплохое образование. Джим переиграл 281 соперника в турнире с H.O.R.S.E. С четвероногим скакуном (англ. horse – лошадь) эта дисциплина, конечно, ничего общего не имеет. H.O.R.S.E. – это аббревиатура от 5 разновидностей игры, в которые спортсмены играют по очереди: Holdem (Холдем), Omaha (Омаха), Razz (Разз), Stud (Стад), Eight or Better Stud Seven Card (7-карточный Стад).



Даниэль Негреану за финальным столом / фото PokerNews

Эту разноплановую дисциплину, следует сказать, очень любят представители покерной знати. Немало популярных игроков инвестировали в турнир по 3 тысячи долларов, а нескольким удалось дожить до финального стола. Даниэль Негреану вылетел на 8-й позиции (17 500 долларов призовых), Мария Хо завершила выступление на 5 месте (39,4К), следом пошел отдыхать Эли Элезра (54К).



Победитель турнира Джим Колоппи / фото PokerNews

А вот Джим Колоппи довел дело до конца и получил за свои старания 172 823 доллара. Это, впрочем, не самые большие призовые в карьере американца, как и не первый его браслет. Еще в 2013 году Колоппи получил титул во время вояжа WSOP в Австралию. Тогда Джим показал класс в турнире по Пот-Лимит Омахе.

Не так много покерного опыта успел накопить Рэн Коллер, который начал активно гриндить только с 2019 года. Результат не заставил себя долго ждать, каким был тернистым путь к трофею. Турнир по Безлимитному Холдему за 800 долларов привлек 2 778 покеристов и длился 2 дня.



Победитель турнира Рен Коллер / фото PokerNews

Наиболее выносливыми в этом марафоне оказались 2 израильтянина тезки Рэн Коллер и Рэн Илани, а вот удачи больше досталось первому. Получив дебютный в карьере браслет WSOP, Рэн Коллер оформил свои самые большие призовые, которые с легкостью затмили все предыдущие его достижения. 269 478 долларов призовых – почти в 6 раз больше, чем Коллер выиграл в покер до этого.