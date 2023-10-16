Дебют удался: в Киеве успешно прошла первая офлайн-серия от Pokerbet

Определились первые чемпионы серии Pokerbet Live, которую принимала столица Украины. Десятки спортсменов получили солидные призовые

В Киеве в клубе спортивного покера Kings отгремела первая живая серия от онлайн-платформы Pokerbet. В рамках фестиваля состоялось 4 турнира по Безлимитному Холдему.

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Серия Pokerbet Live / Фото Телеграмм канал Pokerbet



Серия Pokerbet Live / Фото Телеграмм канал Pokerbet

Общий призовой фонд Pokerbet Live превысил 2 800 000 гривен. Львиная доля пирога досталась чемпионам:

Кирилл Хитров – победитель Pokerbet Live Cup

Николай Гапчук – чемпион Pokerbet Stars Mystery + PKO

Рустам Гаврилюк – триумфатор Pokerbet Super Freeroll

Евгений Ященко – чемпион Pokerbet Masters Main Event

Серия Pokerbet Live / Фото Телеграмм канал Pokerbet

Учитывая успех дебютной офлайн-серии, в Pokerbet обещают, что такие фестивали будут проходить на постоянной основе. Первая серия Pokerbet Live прошла при поддержке Всеукраинской федерации спортивного покера и Федерации профессионального спортивного покера Украины.