Даниэль Негреану выплакал себе победу на 350 000 долларов

Ежегодная серия турниров PokerGO Cup едва не завела легендарного покериста в состояние тильта. Во всех событиях, где Даниэль Негреану принимал участие, он ни разу не попадал в призы.

Даниэлю Негреану откровенно не складывалось на серии PokerGO Cup в этом году. Как признался сам покерист, он уже опустил руки и не собирался играть после крайне обидного вылета в последнем турнире.

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Однако ивент №6 с бай-ином 25 000 долларов Негреану решил все-таки сыграть. Сначала не все шло гладко и пришлось сделать ре-энтри, но на финальной стадии "KidPoker" был неудержим.

Я занимался в тренажерном зале, когда мне написал комментатор Джефф Платт и сообщил, что у меня все еще есть шансы побороться за 1 место в лидерборде, если я выиграю два турнира,

– рассказал Даниэль Негреану.

Вообще, серия PokerGO является счастливой для Негреану. Именно в ней прошлым летом он сумел одержать свою первую громкую офлайн победу за последние 7 лет. Теперь "KidPoker" повторил успех. Даниэль поборол поле из 35 входов и забрал главный приз 350 000 долларов.

В топ-9 Негреану утроился с AK против JJ и TT Криса Брюэра и Кэри Каца. На стадии 4-макс выиграл ключевые олл-ины у Шона Винтера – сначала с A8 переехал AQ, а затем удвоился с парой семерок против T9. В хедз-ап против того же Винтера Даниэль вышел уверенным чиплидером и быстро довел встречу до победы.

Впереди на серии PokerGO еще 2 ивента с бай-инами 50 000 и 100 000 долларов.