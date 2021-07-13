Даниэль Негреану снова не выиграл живой турнир: серия неудач продолжается с 2015 года

Звездный канадский покерист Даниэль Негреану первым вылетел из-за финального стола соревнования хайроллеров. Канадец заработал 45 тысяч долларов.

Пятое событие PokerGo Cup ожидаемо собрало настоящий покерный бомонд. 36 участников скинулись по 25 тысяч долларов и начали борьбу за солидный куш.

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За финальный стол уселось много известных личностей. Кроме уже упомянутого Негреану, это еще и Стив Чидвик (4 место, 99 тысяч долларов). Третьим стал Дэвид Колмен – 144 тысячи "зеленых".

В финальном хедз-апе встретились американцы Дэвид Питерс и Джейк Шиндлер. В последнее время Питерс набрал феноменальную форму, получил несколько громких побед, но на этот раз он удовлетворился вторым местом (216 тысяч долларов).

Чемпионом же же стал Джейк Шиндлер. Он заработал 324 тысячи долларов!