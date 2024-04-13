"Тебя будут недооценивать всю жизнь": Негреану показал, как выглядит путь к миллионам долларов

Один из самых успешных и самых узнаваемых покеристов в истории Даниэль Негреану решил написать письмо себе молодому. Хотя слова канадца вполне можно расценить, как своеобразный указатель для всех тех, кто мечтает о покерной карьере.

Негреану родился в Торонто в 1974 году и, как большинство канадских мальчишек, мечтал стать хоккеистом, а еще актером. Впрочем, в итоге делом его жизни стал покер.

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Тебе может показаться, что это простой способ зарабатывать на жизнь, но это не совсем так. На этом пути тебя постигнут испытания, трудности, ты узнаешь, что такое неуверенность в себе. Все это станет проверкой твоей стойкости, но я знаю, кто ты, и знаю, что ты справишься,

– пишет Негреану в письме к себе молодому.

Канадец также отмечает, что стоит осторожнее выбирать круг общения, ведь после первых успехов вокруг появится немало, которых будут интересовать только деньги. В то же время Даниэль признается, что он и сам не раз оказывался "на нуле" и вынужден был занимать деньги. Но призывает свою молодую версию всегда держать слово, ведь репутация – едва ли не самое главное, что есть у покериста.

Как только ты наконец сделаешь себе имя и зарекомендуешь себя среди больших игроков, всегда помни, что найдутся младшие и более голодные игроки, которые работают над новыми стратегиями и технологиями для улучшения. Это важно: я хочу, чтобы ты учился у них. Также всю жизнь тебя будут недооценивать. Тебе снова и снова будут говорить, что ты уже не тот... пусть говорят, это подпитывает,

– пишет Негреану.

За свою карьеру 49-летний Негреану пока выиграл 6 браслетов Мировой серии покера (WSOP) и заработал более 52 миллионов долларов призовых (7-й показатель) в истории.

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