Что страшнее: акулы в реальной жизни или за покерным столом

В книге "Ship It Holla Ballas" рассказывается история о том, как известный покерист Том Дван устроил безумное пари. Он заплатил 5 000 долларов другому игроку за прыжок в бассейн с акулами.

Пост покерного комментатора Генри Килбейна в твиттере, где он вспоминает эпичную историю, связанную с покеристами, вызвал бурное обсуждение в сети. Речь о Томе Дване, которому пришла в голову очередная "отличная" идея.

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Компания людей на Багамских находилась возле закрытой экстремальной водной горки с бассейном, полного акул. Неожиданно Том Дван произносит фразу: "2 тысячи долларов любому, кто прыгнет и дотронется до дна". Предложение по достоинству не оценили. "Ладно, 5 тысяч", – повышает ставки известный покерист.

Заинтригованная девушка начинает раздеваться, подходит к краю бассейна и наступает гробовая тишина. Он колеблется несколько секунд, но потом делает шаг назад. "Ладно, погнали", – внезапно говорит парень, недавно начавший играть в покер под ником "sublime8700". Он быстро сбрасывает с себя одежду и прыгает в воду к акулам.

У Тома Двана начинается паника. Он бежит к ближайшему дереву и пытается оторвать ветку, чтобы отгонять акул. Но отчаянный студент сиюминутно выныривает. Его восторгу не было предела. Даже не полностью осознав героизм своего поступка, он сразу обращается к Двану с просьбой о переводе.

Далее "sublime8700" отправляется в отель, открывает ноутбук и садится играть кэш 25/50 долларов. В первой же раздаче он пушит 100 блайндов с AQ, а Майк Матусов невозмутимо нажимает колл с парой двоек и побеждает. Получается, что покерные "акулы" для этого парня оказались гораздо страшнее.