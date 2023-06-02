Чемпионка женской NBA Келси Плам засветилась на Мировой серии покера

В Лас-Вегасе стартовала Мировая серия покера, открытие которой посетила разыгрывающая клуба WNBA "Las Vegas Aces" Келси Плам. После официальной части баскетболистка сыграла в турнире WSOP.

На Мировой серии покера стартовал первый крупный турнир Mystery Millions с таинственной наградой в размере 1 000 000 долларов. В любой момент эту сумму получит кто-то из участников просто за выбивание соперника. В прошлом году в подобном турнире сыграли более 14 000 игроков.

В тему Первый браслет Мировой серии покера получил дилер из Калифорнии

Келси Плам пригласили для участия в официальной церемонии открытия турнира. Она представила золотой браслет WSOP, который достанется победителю Mystery Millions, а затем "приложила руку" к первой раздаче. Позже Келси Плам присоединилась к участникам турнира.

Келси Палм на церемонии WSOP / Фото yogonet.com

Разыгрывающая Las Vegas Aces была главной звездой прошлого сезона WNBA. Она помогла своей команде впервые выиграть чемпионство, дебютировала в Матче всех звёзд, где её признали MVP. Правда, покерные навыки чемпионки оказались хуже её умений в баскетболе.

Келси Плам выбыла из турнира в числе первых. Событие Mystery Millions продолжается. Из украинцев во второй день события пока прошёл только Ростислав Сабищенко. Также в верхней части чип-каунта идёт футболист немецкого "Вольфсбурга" Макс Крузе.