Джо Маккін виграв уже другий офлайн-турнір в 2021 році, обидва зі знаковим для нього бай-іном у 10 000 доларів. Івент, до того ж, відбувся у фартовій для Джо локацїі – в Лас-Вегасі, де 6 років тому американець побив поле із 6419 покеристів.

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Цього разу усе було набагато скромніше – лише 77 учасників. За фінальний стіл Маккін, як і на тріумфальному WSOP Main Event, сів у статусі чип-лідера. Зрештою, без над зусиль довів справу до чергової перемоги, а вирішальна роздача стала справжньою окрасою фіналки.

Джо одним махом вибив своїх двох останніх суперників, зібравши каре валетів. Приз для чемпіона – 200 200 доларів. Завдяки тріумфу, Джо Маккін увірвався в топ-20 найуспішніших турнірних гравців зі США за всю історію. На його рахунку загалом 17 581 464 доларів призових, які виграв в "живих" івентах.