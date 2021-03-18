Джо Маккіен – один із найменш популярних чемпіонів WSOP Main Event. Золотий браслет він виграв ще у 2015 році, та з того часу Джо не часто з’являється перед камерами, не надто активний у соцмережах і не провокує хайпу навколо власної персони, як роблять чимало його колег.

Та, водночас, це зовсім не означає, що Маккіен не заслуговує на титул чемпіона світу, навіть навпаки. Джо раз за разом доводить свій високий рівень. Влітку він завоював браслет на WSOP Online, нещодавно фінішував другим на одному з найбільших живих турнірів з часу пандемії WPT Venetian, де заробив майже пів мільйона доларів, а тепер став тріумфатором ще й змагань хайролерів у Лас-Вегасі.

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Турнір Wynn Spring Classic з бай-іном 10 500 доларів зібрав 83 входи, серед яких, окрім Маккіена, чотири власники браслетів WSOP: Джозеф Чонг, Джеремі Осмас, Джо Вайсман та Анкуш Мандавіа. Сильне поле, утім не налякало Маккіена. Джо домінував на своїх столах і впевнено дістався хедз-апу, де здолав Шона Деніелса.

Відтак, Джо завоював уже 21 трофей у своїй кар’єрі та виграв 224 тисячі доларів, що дозволило довести його загальні призові до майже 18 млн баксів! Поки він займає 37-му сходинку за цим показником в історії, та зважаючи на те, що Маккіену лише 29 років, можна не сумніватися, що він ще суттєво просунеться цим списком догори.