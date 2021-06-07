Чемпион мира выиграл турнир, собрав каре

Мировая серия покера 2015 года дала Джо Маккину путевку в успешную покерную карьеру. После завоевания титула чемпиона мира и выигрыша солидных призовых почти в 7,7 миллиона долларов, американец не собирается почивать на лаврах.

Джо Маккин выиграл уже второй офлайн-турнир в 2021 году, оба со знаковым для него бай-ином в 10 000 долларов. Ивент, к тому же, состоялся в фартовой для Джо локации – в Лас-Вегасе, где 6 лет назад американец побил поле из 6419 покеристов.

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На этот раз все было гораздо скромнее – только 77 участников. За финальный стол Маккин, как и на триумфальном WSOP Main Event, сел в статусе чип-лидера. В конце концов, он без труда довел дело до очередной победы, а решающая раздача стала настоящим украшением финалки.

Джо одним махом выбил своих двух последних соперников, собрав каре валетов. Приз для чемпиона – 200 200 долларов. Благодаря триумфу, Джо Маккин ворвался в топ-20 самых успешных турнирных игроков из США за всю историю. На его счету уже 17 581 464 долларов призовых, которые были выиграны в "живых" ивентах.