Чемпион мира по боксу соревнуется за миллион долларов в покерном турнире

Британский боксер-профессионал Карл Фроч пробился в финальный день турнира Main Event DeepStacks с гарантированным призовым фондом 1 000 000 долларов. Даже в соревнованиях без нокаутов он уверенно справился с оппонентами за покерными столами.

Известный боксер Карл Фроч по прозвищу "кобра" владел статусом чемпиона мира в среднем весе сразу в 3 версиях: WBC, IBF и WBA. Теперь британец доминирует над соперниками в других спортивных состязаниях.

Интересно Международная политика и покер: Дэн Шорр представил книгу "Финальный стол"

Карл Фроч завершил профессиональную карьеру спортсмена в 2015 году, после чего серьезно "подсел" на покер. Здесь он долго не засиживался в статусе любителя, о чем свидетельствуют результаты флайт-турнира Main Event DeepStacks.

Из 238 участников, которые заплатили бай-ин в размере 1100 долларов, в финальный день турнира пробились лишь 36. Среди них немало профессиональных игроков, но особого внимания заслуживает Карл Фроч. Еще недавно он выражал респект украинскому боксеру Александру Усику за победу над Энтони Джошуа, а теперь и сам готовится к решающей битве за покерными столами 17 октября.

Тогда соберутся все победители флайт-турниров Main Event DeepStacks, которые разыграют гарантированный призовой фонд 1 000 000 долларов.