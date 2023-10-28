Он долго ждал этого момента: Чейз Уилсон выиграл покерный турнир в день своего 18-летия

В Великобритании, как и во многих других странах, в покер разрешается играть с 18 лет. Чейз Уилсон долго ждал своего дня рождения, чтобы сделать себе именно такой подарок.

На шестой день после своего совершеннолетия Чейз Уилсон отправился в Ковентри. Там он зарегистрировался в турнире с бай-ином 330 фунтов стерлингов. В итоге молодой человек получил идеальный подарок на день рождения, забрав домой главный приз в размере 24 950 фунтов стерлингов.

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Этот турнир проходил в рамках фестиваля LIVE Coventry. В нем принимали участие 419 игроков, благодаря чему призовой фонд составил огромные 125 700 фунтов стерлингов. Чейз Уилсон показал отличную игру, доказав, что он достоин чемпионского титула.



За финальным столом ему противостоял известный регуляр Ян Симпсон, занявший в итоге 6 место. В хедз-апе Уилсон встретился с Дикси Дином. Они имели примерно равные стеки, поэтому решили заключить сделку, а чемпиона определить в одной раздаче. Победу одержал Чейз Уилсон, который на всю жизнь запомнит свое 18-летие.