Человек, стоявший у истоков: автор фильма о Дойле Брансоне рассказал о том, как возник проект

Бывший профессиональный игрок в покер Джастин Смит – автор и продюсер биографического фильма о Дойле Брансоне. В преддверии появления картины на экранах он подробно рассказал о своей работе.

Начинающий покерист Джастин Смит впервые сыграл с Дойлом Брансоном, когда ему был 21 год. Они оба были участниками игры в Bobby's Room в казино Bellagio, где пересекались еще несколько лет.

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Закончив покерную карьеру, Джастин Смит познакомился с кинопродюсером Тедом Филдом – основателем компании Radar Pictures. Несмотря на то, что у американского медиамагната были связи в Голливуде и он продюсировал много фильмов, именно Смиту он поручил работу над биографическим проектом о Дойле Брансоне.

Джастин Смит / Фото PokerNews

Затем Джастин Смит нашел лучшего друга Дойла, поспособствовавшего встрече с легендой лично. Вместе с Тедом Филдом они отправились в Лас-Вегас, где увиделись с Брансоном и договорились о правах на историю его жизни. В процессе работы Джастин поддерживал тесную связь с легендой, чтобы тот мог давать ему свои заметки по поводу сценария. Автор очень тепло описывал свое общение с Дойлом.

С Дойлом никто не сравнится, он начинал играть очень давно, мы видели, как он приспосабливался к новому времени и технологиям покера. Раньше он делал все расчеты вручную, а когда появились компьютеры и разные софты, подстраивался под новые реалии, – говорит Смит.

В процессе съёмок были задержки из-за забастовок некоторых актёров, но сейчас наблюдается положительная динамика. Смит признался, что есть "очень большой интерес от режиссера с мировым именем" к этому проекту. Автор считает, что фильм может стать очень успешным. Главная причина этому – человек, стоявший у истоков покера.