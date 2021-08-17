Бывшего игрока НБА будут судить за организацию подпольных игр в покер

Многие игроки сильнейшей баскетбольной лиги мира НБА известны своей любовью к покеру.

Здесь и несравненный Майкл Джордан, и легенда Бостон Селтикс Пол Пирс, и один из лучших дриблеров в истории Алан Айверсон, и многие другие. Все они проводят немало времени за столами. А вот бывший защитник Мемфис Гризлис Антонио Буркс решил пойти другим путем. Он открыл небольшой покерный клуб прямо у себя дома и, очевидно, "забыл", что в штате Теннесси такие вещи запрещены законом.

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Поэтому полиция накрыла заведение Буркса. Правоохранители нашли в доме баскетболиста два стола для игры, наборы фишек, брендированные карты "Burks Poker Palace" и бухгалтерскую книгу со списком должников. К тому же организатором подпольных игр Антонио оказался не очень дальновидным, ведь на камерах видеонаблюдения в его доме остались зафиксированными доказательства вины.

Буркса, конечно, задержали, однако вскоре отпустили под залог во всего лишь 1000 долларов. Теперь он будет ждать судебного заседания, которое состоится в конце августа.