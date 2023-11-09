Безработные дилеры и "неодушевленные" фишки: какое будущее у цифровых покерных столов

Несколько компаний уже не первый год пытаются зайти на рынок с виртуальными покерными столами для живой игры. Попробуем разобраться, насколько перспективен этот проект.

Цифровой стол для игры в покер уже не назовешь ноу-хау, ведь прототипы таких гаджетов свет увидел уже более 10 лет назад. Впрочем, глобальной популярности эта игра не получила и не сумела вытеснить с рынка классические столы.

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Преимущества цифровых столов

Едва ли не главным преимуществом таких столов производители называют возможность разыгрывать большее количество рук за отведенный период времени. И правы. Компьютер здесь даст фору человеку – будет быстрее "раздавать", вести подсчет, формировать сайд-поты и.т.д. И конечно, не будет ошибаться, если программа не даст сбой.

Владельцы покерных клубов и организаторы крупных серий смогут существенно сэкономить на услугах дилеров. Их функцию будет выполнять "машина", в которую достаточно заливать "электроэнергию" и время от времени ремонтировать.

Цифровой стол обезопасит игроков от мошенничества, а нечистых на руку "покеристов" в этой игре хватает. Кроме того, здесь вы можете быстро пополнять запасы фишек, если вдруг проиграли все. Еще одно преимущество – большой выбор разновидностей игры в меню, не требующий присутствия за столом дилера-универсала.



Цифровой покерный стол / Фото PokerNews

Недостатки "неодушевленных" столов

Подавляющее большинство офлайн-игроков очень ценят именно тактильную составляющую живого покера. Ожидание карты, которая прилетает на твой бокс, возможность пошафлить фишки или выложить их в причудливый стек – неотъемлемые составляющие, создающие атмосферу игры, и за которыми люди приходят в покерные клубы и казино. А иначе, можно и дома "покатать" на гаджете онлайн.

Поскольку цифровые покерные столы не приобрели ожидаемую производителями популярность, соответственно этот продукт не вышел на массовое производство. Следовательно, и цена за виртуальный стол иногда может достигать несколькихсот тысяч долларов. А его классический аналог стоит в десятки раз меньше. Очевидно, что и обслуживание такого цифрового стола существенно дороже.

Так что в ближайшей перспективе поклонникам покера в его классическом виде волноваться не стоит. Сомнительно, что цифровые столы составят серьезную конкуренцию старым-добрым овальным аренам для игры. А применение такой диковинки ограничится круизными лайнерами и домашними играми в имениях миллионеров.