"Живой" покер вернулся в игру благодаря положительным ковидным цифрам – пандемия в Великобритании пошла на убыль, а медики уже вакцинировали более половины населения. Если тенденция продолжится, на островах планируют снять все ограничения уже до 21 июня.

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Сейчас же казино работают по сокращенному рабочему дню, а игрокам приходится заранее регистрироваться перед визитом. Кроме того, покеристы вынуждены носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Ну и, конечно же, игорные заведения не могут пока организовать полную посадку.



Британский покерный клуб / Twitter The Hippodrome Casino

Для покерной нации это, впрочем, уже хорошие новости. Британцы в первый же день максимально оккупировали покерные клубы ради кэш-баталий. Турнирный покер, учитывая его массовость, пока ждет своей очереди. Самая популярная сейчас игра за британскими столами – кэш на лимитах 1/2 фунта.