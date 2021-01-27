Известный британский профессионал Лукас Ривс стал чемпионом одного из главных турниров недели.

Лукас выиграл гонку Super MILLION$. Бай-ин стоил 10,3 тысяч баксов, а гарантия перевалила за 2 миллиона долларов!

Читайте также: Один из лучших игроков Бундеслиги триумфально "изменил" футболу

За финальным столом встретились девять игроков, самым звездным из которых был Оле Шемион. Впрочем, австриец авансов не оправдал и финишировал на пятой позиции, заработав 144 тысячи баксов.

Третью строчку занял Даниэль Дворес (243 тысяч "зеленых"). Он выбыл из игры и оставил тет-а-тет финалистов Лукаса Ривса и Даниэля.

В хедз-ап британец вошел в роли чип-лидера и смог реализовать свое преимущество, получив титул чемпиона 408 тысяч долларов. Австралиец тоже неплохо подзаработал — 315 тысяч баксов.