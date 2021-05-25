Бразилец бросается в погоню за соотечественником: неожиданные интриги рейтинга онлайн-покеристов

В новом списке лучших игроков года заметного прогресса достиг Бруно Волкман. Его соотечественник Юрий Мартинс сохранил статус лидера.

Бруно смог опередить дуэт португальцев из Руя Ферейры и Жоао Виера и запрыгнул на четвертое место рейтинга. Его совсем ненамного опережает канадец с ником "SirWatts".

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На вершине Олимпа уже привычно сражаются монстры онлайн-покера финн Сами Келопуро и бразилец Юрий Мартинс. Сейчас статус-кво сохраняется: Юрий удерживает небольшое преимущество над Сами.

Отметим, что звездный швед Никлас Астедт никак не может набрать форму. Он занимает 37 место в списке. Недавно "Lena900" потерял статус самого успешного онлайн-игрока в истории. Его обошел Жоао Виейра. Сами Келопуро приблизился к шведу на расстояние 900 тысяч долларов и если тенденция сохранится, то вскоре Никлас потеряет и второе место престижного списка.

Лучшим из украинцев остается Андрей Любовецкий. Он занимает 54 место в рейтинге лучших онлайн-покеристов года. За карьеру украинец выиграл в онлайне чуть меньше трех миллионов долларов!