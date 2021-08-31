На вершине списка уже традиционно Юрий Мартинс. Он уже давно освоился на вершине таблицы и лидирует с комфортным отрывом.

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Второе место сохраняет еще один бразилец Бруно Волкман, а третье – португалец Жоау Виейра. Отметим, что именно он является самым успешным онлайн-игроком в истории.

Важнейший прогресс за неделю оформил Ренан Бруски. Он поднялся с шестой позиции на четвертую, опередив, в частности, Сами Келопуро. В десятку лучших ворвался еще один бразилец. Педро Гаранани поднялся с двенадцатого места на седьмое.

Лучшим из украинцев остается Андрей Любовецкий – 107 позиция.