Безжалостный канадец Майкл Аддамо выбил всех соперников за финальным столом

Канадский покерист Майкл Аддамо оформил эффектную победу в турнире за 10 300 долларов. На пути к своему четвертому титулу на Super MILLIONS Аддамо собственноручно отправил отдыхать всех 8 соперников за финальным столом.

В решающую стадию турнира канадец вышел с чип-лидерским стеком, имея за спиной 114 больших блайндов. В конце концов, и за финалкой Аддамо обороты не сбавлял.

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Фаворит, прежде всего, расправился с единственным представителем постсоветского пространства Алексеем Поняковым, уничтожив 10-10 латыша (45 тысяч долларов призовых) парой валетов.

В итоге, Майклу понадобилось чуть больше 2 часов, чтобы одного за другим уничтожить каждого из оставшихся в строю соперников. Последним на милость безжалостному чип-лидеру сдался "judd trump" (235 тысяч долларов).

А вот чемпиону досталось 326 тысяч. Это уже четвертая победа канадца в популярном турнире хайроллеров, он единственный покерист, которому это удавалось.