"Безлимитный" белорус покорил Кипр и забрал 3.7 миллиона долларов

Виктор "limitless" Малиновский не нуждается в представлении в онлайн-тусовке покерных богачей. А вот к живому турнирному покеру белорус всегда относился скептически. Так было до визита на Кипр, на покерную серию супер хайроллеров.

Участникам Главного события пришлось рискнуть целым состоянием, ведь бай-ин в турнир обошелся каждому из 41 покеристов в 250 000 тысяч долларов.

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Покинуть стол не с пустыми руками судилось лишь шестерым толстосумам, а заветный бабл оформил будущий герой турнира. Виктор Малиновский при поддержке А-К проучил за легкомыслие Али Имсировича, который на префлопе отправил на середину стола аж 30 блайндов со сьютовыми A-2.

Возглавив чип-каунт перед финальным днем, Малиновский не сдавал позиций и довел дело до хедз-апа. Там белоруса ждал Иван Ляу, который оказался упрямым парнем. Соперники более 5 часов боролись за титул, но нервы у малайзийца все-таки не выдержали.



Виктор Малиновский / PokerNews

Проиграв выставление A-4 против A-K Малиновского, Ляу остался с крошечным стеком, и уже через несколько минут подписал окончательную капитуляцию. Невероятно, но факт, белорус выиграл свой первый титул в офлайн-покере, и какой. Виктор Малиновский заработал невероятные 3 690 000 долларов. Иван Ляу также не будет бедствовать – 2 460 000 долларов призовых.