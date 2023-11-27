Белокура француженка, покорившая покерный мир: история успеха Гаэль Бауманн

Поклонники покера знают Гаэль Бауманн прежде всего благодаря успеху на Main Event WSOP в 2012 году. Тогда француженка сенсационно выиграла в Главном событии Мировой серии покера более полумиллиона долларов.

В покере много талантливых женщин, успешных как в онлайн-турнирах, так и в живых соревнованиях. Одной из таких бесспорно является Гаэль Бауманн из Франции, прославившаяся благодаря турниру Main Event WSOP в 2012 году.

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В Главном событии Мировой серии покера участвовало 6 598 игроков. Хрупкая девушка выдержала многодневный марафон насыщенных соревнований и по итогу заняла 10 место. Этот результат стал лучшим среди женщин в турнирах Main Event WSOP за последние 17 лет. В родной Страсбург француженка увезла с собой 590 440 долларов призовых.

Получив огромный выигрыш всего через полтора года профессиональной карьеры, Гаэль подписала контракт с одним из самых престижных и крупнейших европейских покерных румов. Француженка продолжает играть до сих пор, имея в живых турнирах более 1 450 000 долларов призовых.

Одна из лучших покеристок Франции Гаэль Бауманн / Фото bfmtv.com

Решиться начать играть в покер ее подтолкнули друзья. Гаэль училась в Австралии, мечтая о карьере переводчика. Получив приглашение на домашний покер, девушка умудрилась обыграть всех своих соперников. С этого времени покер навсегда остался в ее сердце.

В 2007 году она сделала свой первый депозит в руме на сумму 100 евро. Сначала играла SNG-турниры, затем переключилась на МТТ. Постепенно ей удалось увеличить собственный банкрол до 1 500 евро. Позже она начинает появляться в игорных заведениях, где знакомится с известным кэш-игроком "Limpers", ставшим впоследствии ее первым учителем в покере.

После нескольких месяцев обучения Гаэль Бауманн стала играть гораздо лучше. Когда в банкролле накопилось уже 22 000 долларов, она окончательно решила зарабатывать себе покером на жизнь. В 2011 году француженка дебютировала на живых соревнованиях в Каннах, где в первом же турнире ChiliPoker Open Main Event заняла 14 место.

Гаэль Бауманн в компании мужчин / Фото winamax.fr

Через год Гаэль отправилась покорять мировую столицу покера. В Лас-Вегасе красивая и талантливая француженка сразила всех наповал своей уверенной игрой в Main Event WSOP. Кроме Главного события, она еще трижды попадала в призы турниров Мировой серии покера.

Сейчас Гаэль – одна из самых известных покеристок Франции. В онлайне она играет под ником "O RLY". В офлайне по количеству призовых занимает 60 место в списке самых прибыльных игроков Франции. В свободное время успешная покеристка предпочитает активный отдых – ходит в походы, любит серфинг и занимается боевыми искусствами.