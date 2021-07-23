В багаже миллионера из Кувейта нашли 1,5 килограмма наркотиков

В частном самолете, который летел из США на Ибицу нашли немалую партию различных наркотических средств. Оказалось, они принадлежат Салману Бехбехани.

Сначала имя обвиняемого хранили в секрете. Сообщалось лишь, что это "известный покерист".

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На самом деле, назвать Салмана профессиональным покеристом довольно сложно. Парень родом из очень состоятельной семьи (журнал "Форбс" вносит клан Бехбехани в двадцатку самых богатых на Ближнем Востоке), поэтому обладает практически бездонным банкроллом.

Поэтому Салман охотно участвует в различных турнирах хайроллеров. За свою "карьеру" он выиграл более 3 миллионов долларов. Правда, сколько проиграл – история не рассказывает.

Интересно, что о судьбе Бехбехани после ареста ничего не сообщают. Очевидно, что выйти под любой залог для этого парня не проблема.