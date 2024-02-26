Мировой рекорд: звездный канадец Энгель выиграл 17-й перстень WSOPC

Известный покерист Ари Энгель обновил собственный мировой рекорд. Теперь канадцу принадлежит аж 17 чемпионских перстней престижной серии WSOPC.

Лишь недавно Ари выиграл 16-й в своей карьере турнир World Series of Poker Circuit, чего до него не удавалось никому в истории. Впрочем, вместо того, чтобы почивать на лаврах, канадец решил обновить собственный рекорд и укрепить преимущество над преследователями.

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Свой 17-й титул WSOPC Энгель выиграл в онлайн-турнире Big 500 с гарантией 30 тысяч долларов. Соревнования собрали лишь 76 входов, а самому канадцу пришлось сделать два ре-энтри, и все же он достиг желаемого результата. В хедз-апе Ари одолел игрока под ником rush783. Кроме 17-го перстня Энгель получил почти 10 тысяч долларов призовых.

По количеству побед на турнирах WSOPC Ари теперь на две опережает Джоша Рейчарда, Мориса Хокинса и Дениля Лоури, каждый из которых пока выиграл по 15 перстней.

Что известно об Ари Энгеле Ари Энгель – канадский профессиональный покерист, который входит в десятку самых успешных игроков Канады в истории. Только в живых турнирах Ари завоевал более 8 миллионов долларов. Энгель также является владельцем двух браслетов WSOP.

Осуществление мечты на миллион

68-летний британец Барни Ботман после 20 лет попыток сумел завоевать титул чемпиона EPT. Ботман не имел равных в Главном событии парижского этапа, получив за первое место 1,2 млн евро.