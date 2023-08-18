Возможно ли выиграть турнир, если не знать своих карт: удивительный пример Аннет Обрестад

Аннет Обрестад стала миллионершей благодаря покеру, не вложив в это дело ни копейки. Также девушка вошла в историю покера, выиграв турнир, в течение которого ни разу не посмотрела в свои карты.

Среди женщин предостаточно известных игроков в покер, но именно норвежка Аннет Обрестад выделяется тем, что успешно выполнила невероятный челлендж. В 2007 году девушка выиграла сит-энд-гоу турнир на 180 участников, при этом ни разу не посмотрев в свои карты.

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Девушка закрывала на мониторе свои карты листом бумаги. Так она доказала, что самое важное в покере – это анализировать действия соперников, наблюдать за их игрой и размерами ставок. А для победы свои карты нужно знать не всегда.

Аннет – уникальная покеристка. Буквально за несколько лет она добилась невероятных высот в онлайне. В 18-летнем возрасте норвежка возглавила рейтинг "Лучших турнирных онлайн-игроков" по данным авторитетного портала Pocketfives. За успехами в онлайне появились и большие победы в "живых" турнирах.

Аннет Обрестад / Фото pokerlistings.com

За свою карьеру Аннет Обрестад в живых турнирах выиграла около 4 000 000 долларов. При этом она не сделала ни единого депозита в покер-румы, заложив фундамент собственного банкролла благодаря победам во фрироллах.

В 18-летнем возрасте Аннет Обрестад произвела настоящий фурор на европейском этапе Мировой серии покера. Совсем юная девушка отправилась в Лондон, где в 2007 году впервые проводился WSOPE. Норвежка сенсационно выиграла Главное событие, став самой молодой в истории WSOP обладательницей браслета. Победа ей принесла более 2 000 000 долларов.

Аннет Обрестад после победы на WSOPE / Фото aftenbladet.no

Карьера Аннет Обрестад была недолгой. Через 10 лет она решила уйти из покера, признавшись, что уже не испытывает такой страсти к игре как раньше. Самыми сложными испытаниями для неё стали слава и внимание СМИ, к чему она оказалась не готова.

Как бы там ни было, но Обрестад до сих пор остается одной из самых успешных женщин в мировом покере. По количеству призовых она входит в топ-6 среди покеристок. Сейчас у Аннет новое увлечение. Девушка активно ведёт свой ютуб-канал, где рассказывает о косметике.