Украинец Новак остался без титула, но со 102 000 долларов в кармане

Наш покерист сыграл за финальным столом статусного онлайн-турнира GGMillions с бай-ином 10 300 долларов и сумел почти в 10 раз приумножить собственные инвестиции. Чемпионом ивента впервые в карьере стал известный кэшовик.

Очередной GGMillions, один из самых престижных онлайн-турниров, стал историей. Мог вписать свое имя, уже второй раз в карьере, в перечень чемпионов и украинец Андрей Новак.

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Наш покерист начинал борьбу за финальным столом с одним из самых коротких стеков и имел шанс удвоиться на ранней стадии игрового дня. Впрочем трипс Новака напоролся на фул-хауз Барака Висборда, на тот момент чип-лидера турнира. В итоге Андрей финишировал седьмым, оформив шестизначные призовые – 101 829 долларов.



Линус Льолгер / Фото Pokerstarslive.com

Почти в пять раз больше получил чемпион. Линус Льолгер, который специализируется, прежде всего, на дорогой кэш-игре, доказал, что разбирается и в турнирном покере. В хедз-апе швейцарец 50 минут мучился с уже упомянутым Бараком Висбордом и таки оформил свою первую победу в GGMillions. Приз для чемпиона – 484 385 долларов, а раннер-ап пополнил банкролл на 373 512 баксов.