Футболисты "украли" 1 100 000 долларов у известного покериста: эпическая ставка Шона Перри

Американский покерист, который недавно с головой бросился в ставки на спорт, проиграл большие деньги в Супербоуле. Команда, в которую поверил Перри, потеряла победу и трофей на последних секундах игры.

Шон Перри без лишней скромности называет себя одним из лучших спортивных прогнозистов современности, но, как показывает последняя ставка покериста, он сильно преувеличивает. Американец "инвестировал" 1 100 000 долларов в Супербоул – главный матч сезона в американском футболе – и потерял все.

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Фавориты Шона Перри "Сан-Франциско Форти Найнерс" живо начали, поведя перед со счетом 10:0. Покерист уже видимо фантазировал, куда потратит 1 000 000 профита, именно такой чистый выигрыш ему светил в случае победы его команды. Впрочем, "Канзас-Сити Чифс" не зря носят звание действующего чемпиона NFL.



Супербоул 2024 / Фото AP

"Чифс" отыгрались и перевели игру в овертайм, где многомиллионную армию фанатов, и Шона Перри лично, ждала настоящая драма. Футболисты "Сан-Франциско" побеждали с разницей в три очка, но на за 3 секунды до финальной сирены не уследили за Меколем Хардманом, который оформил тач-даун и позволил "Чифс" защитить титул.



Ставка Шона Перри / Фото Соцсеть Х покериста

Сирена зафиксировала победу "Канзас Сити" со счетом 25:22 и констатировала солидный проигрыш Шона Перри. 1.1 миллиона долларов, которые американец отнес букмекерам, – шестая часть от всех покерных достижений Перри. Неудачник, правда, не отчаивается. Поражение принял как неотъемлемую составляющую профессии и отметил, что невозможно выигрывать каждую ставку. В конце концов, такой же подход должен быть и к покеру.