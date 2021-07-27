Американский миллионер продолжает обогащаться на покере

Дэвид Питерс доказал, что является одним из самых успешных игроков современности. Американец выиграл третий в карьере браслет WSOP.

Он стал чемпионом турнира Lucky 7's. Бай-ин сюда стоил 7,777 долларов. Всего собрали 113 входов, поэтому призовой фонд перевалил за 1,1 миллиона баксов!

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Этот "пирог" делили довольно долго. Напряженная вязкая борьба продолжалась аж около десяти часов. Наконец самый большой кусок откусил именно Питерс.

В хедз-апе Дэвид разобрался с игроком с ником "CherryHillPd". Раннер-ап заработал 175 тысяч долларов, чемпиону досталось 284 тысячи баксов и браслет WSOP.

Напомним, в этом году Питерс выиграл сразу три турнира Серии U.S. Poker Open. Эксперты называют Дэвида одним из главных претендентов на приз Игрок года.