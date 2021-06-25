Американский миллионер отказался платить за проигранное пари

Владелец четырех браслетов WSOP и лучший покерист 2019 года по версии GPI Шон Диб показал свою темную сторону.

Дело в том, что Шон отказался платить 75 тысяч долларов, которые проиграл в пари финалисту WSOP ME Тони Майлсу. Поспорили покеристы еще несколько лет назад. По условиям спора, Тони должен был за три года хотя бы раз пробиться во второй раунд популярного спортивного шоу "American Ninja Warrior".

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С первой попытки сделать это Майлзу не удалось. Второй шанс он упустил из-за пандемии и вот в этом году Тони снова прошел кастинг на проект и таки пробился во второй раунд! Шон Диб нашел лазейку, чтобы не платить долг.

Вся суть этого шоу в том, чтобы преодолевать полосу препятствий. И вот Майлзу не удалось пройти всю полосу первого раунда – он не справился с последним препятствием. Однако, благодаря скорости прохождения предыдущих этапов, Тони сумел попасть в тридцатку лучших атлетов и стать участником следующего раунда.

Условия пари выполнены, поэтому Диб должен был бы заплатить Тони 75 тысяч долларов. Но Шон сказал, что не будет этого делать, ведь Майлз не прошел полосу препятствий до конца. Более того, в итоге Диб вообще заблокировал коллегу в соцсетях, сделав дальнейший диалог невозможным.

К чести Тони Майлза, он решил не продолжать пустую дискуссию, а просто отправил Дибу 5 тысяч долларов и поблагодарил за замечательный опыт полученный во время участия в шоу.