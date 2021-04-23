Медійна покерна платформа PokerGO розширює горизонти власної діяльності. Інтернет-ресурс, який займається висвітленням покерних подій, береться за створення власного покерного туру, який охопить всю планету.

В амбітних планах медіа-ресурсу – організація 150 турнірів впродовж року. Старт PokerGO Tour запланований уже на початок червня цього року в рамках відкритого чемпіонату США в Лас-Вегасі. Окрім популяризації гри і промоції власної платформи, представники PokerGO переслідують ще одну мету – хочуть створити власний рейтинг для визначення найкращих гравців року.

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Очки у лідерборді будуть нараховувати учасникам турнірів, які відбуватимуться під егідою медіа-ресурсу. Кількість залікових балів буде залежати не лише від підсумкового місця, але й від бай-іну та призових. Найкращий гравець року отримає непогану грошову винагороду – 100 000 доларів.