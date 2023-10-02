Покер в 100 лет: рецепт яркой старости от Ширли Бернстейн

Американка трижды в неделю собирается с друзьями для интеллектуальной игры. Также почтенная дама увлекается биржевой торговлей, чем уже давно зарабатывает на жизнь.

В семье Ширли Бернстейн хватало долгожителей. Один из ее дедушек дожил до 104 лет, а родители оставили за спинами 9-й десяток. 1-го октября американка разменяла вторую сотню лет, но чувствует себя до сих пор энергичной и жизнерадостной.

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В 100 лет Ширли Бернстейн продолжает заниматься биржевым трейдингом, делом которому посвятила уже полвека. Женщина признается, в этом бизнесе терпела немало финансовых неудач, но доходы обычно с избытком все перекрывали. Инвестициями и торговлей акциями Бернстейн начала интересоваться еще в начале 70-х годов прошлого века, когда присоединилась к женскому биржевому клубу. С этого времени это дело стало неотъемлемой частью ее жизни и большим вдохновением женщины.



Ширли Бернстейн / Фото today.com

А еще почтенная дама любит отдаваться интеллектуальной игре. Вместе с соседями трижды в неделю организует покерный хоум-гейм. Умственная активность и соревновательная составляющая помогают держать себя в ментальном тонусе, добавляет Ширли Бернстейн.



Ширли Бернстейн / Фото today.com

Впрочем, главной мотивацией и источником энергии для юбилярши остается семья. Дочь, двое внуков и трое правнуков – вот те, ради кого Ширли Бернстейн бережет себя, ведет здоровый образ жизни и аккумулирует свое свободное время. Главные вдохновители Ширли Бернстейн соберутся на вечеринке, которую по случаю празднования круглой даты американки, организует ее дочь.