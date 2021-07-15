Алекс vezec8: Получайте удовольствие от покера. Без этого не будет результатов

Успешный турнирный игрок главной украинской покерной площадки PokerMatch Алекс vezec8 дал развернутое интервью официальному сайту рума.

Уже сегодня vezec8 посетит стрим Степана Соляника, а перед эфиром мастер МТТ рассказал о своих первых шагах в игре, покерные приключения и дал советы начинающим.

Расскажи, как в твоей жизни появился покер и что ты предпочитаешь играть?

Было это достаточно давно, лет десять назад. Началось все со знакомства с Максимом Роньшиным (ник на PokerMatch com4com — Авт.). У нас с ним был совместный проект, и я увидел, что он частенько сидит и играет. Макс рассказал мне правила игры и завлёк в это дело. Потом я приболел, делать было особо нечего. Начал играть онлайн. Первой моей дисциплиной были СНГ-турниры. Понравилось, что в них есть соревновательный момент, постоянно растут блайнды, нельзя отсиживаться. Ну а потом уже перешёл в МТТ. Для меня покер – это спорт, поэтому кэш особенно никогда не играл, разве что на офлайн-сериях могу сесть за кэш-стол, когда особенно делать нечего.

Ты на PokerMatch с 2017 года, один из динозавров, получается. Что скажешь о руме?

Если не ошибаюсь, то впервые рекламу PokerMatch я увидел на троллейбусе. Подумал: неплохо, что в Украине есть такой сайт. Залез, посмотрел. Понравился интерфейс, и всё так олдскульно было, что остался тут играть. Мне очень нравится весь экшен, который делает рум. Разнообразие акций, попытки внести что-то новое и интересное в онлайн-покер. Какой самый ценный трофей? Наверное, все-таки самый первый, за победу в турнире Let's Dance Hopak. Я часть кубков спрятал, а вот этот стоит на видном месте. Когда это было? Вот тут написано: август 2018 года. Вообще я могу поделить деньги за финалкой, но кубок – это святое. Кубок не может уйти по сделке, и это моя принципиальная позиция.

На твой взгляд, насколько изменилась поляна в турнирах PokerMatch за последние 3-4 года?

В самом начале, я помню, было очень скудное турнирное расписание и практически в каждом турнире сидели одни и те же личности. У меня где-то 150 цветовыми метками были покрашены основные игроки, и на финалках половина участников были помечены. За последнее время очень сильно всё изменилось. Я смотрю на топ-20, топ-30 какого-нибудь турнира, там один-два отмеченных игрока. Все остальные новые. И это результат работы PokerMatch. С кем интереснее играть: с помеченными или нет? Повторюсь, что для меня покер – это спорт. Кого ни посадят – я должен играть против него в наилучшей форме. Мне все равно, будет ли это пять регуляров или пять фишей. Я всё равно должен быть лучше их.

Расскажи о своей стратегии на крупных онлайн-сериях. Ты стараешься загружаться всегда на все ”патроны“?

Если у меня есть преимущество в турнире, то я готов загрузить в него максимум. Всё достаточно просто. Если мои инвестиции плюсовые, то я буду вкладывать столько, сколько мне позволяет банкролл. Есть ограничения по структуре, например, нокаут-турниры. Опять же по ребайникам, у вас были такие интересные, что иногда при определённом стеке не было выгодно брать аддон. Если сесть и посчитать, то можно найти небольшое преимущество над другими игроками в этих моментах.

Знаю, что ты часто играешь в офлайне. Какие отличия живой игры от онлайна ты бы выделил?

Первое, что надо понимать, это то, что онлайн-покер и офлайн – две абсолютно разные дисциплины. И там и там покер, но на самом деле это как футбол. Есть европейский и есть американский. Есть мяч, но это абсолютно разные игры, в них используются разные навыки. Я пришёл в офлайн тоже достаточно давно, когда в онлайне я уже неплохо выиграл и имел преимущество над полем, а в офлайне я "заливал" и играл плохо. Было много ментальных ограничений, которые не позволяли мне использовать ту же технику, которую я использовал в онлайне.

После я начал активно ездить на зарубежные офлайн-серии, выигрывал туда онлайн-сателлиты. Я одно время играл профессионально только сателлиты в разных румах, в которых разыгрывались пакеты на живые серии. Был четыре раза в Вегасе, в Майами, на Мальте, в Вене. Все эти путешествия, конечно, очень привлекают. Ты ездишь, общаешься с другими игроками, живёшь совершенно другой жизнью.

Однако в офлайне очень жёсткая дисперсия. Ты можешь сыграть в поездке 10-12 турниров и ни разу не попасть в ИТМ. И это абсолютно нормально. Тем не менее, я советовал бы всем развиваться и онлайн, и в оффе. Главное, не ожидайте от первой или второй серии того, что вы там выиграете, а ожидайте получения нового опыта, взгляда на игру с другой стороны, взгляда в глаза оппоненту после твоего 5-бет оллина в блеф (улыбается). Это на порядок интереснее!

Покер сейчас занимает всё твоё время?

На данный момент я профессиональный покерный игрок и тренер. Поэтому я либо играю, либо тренирую других, либо тренируюсь сам. Но у меня хватает времени и на другие занятия. Работаю с криптовалютами, уделяю большое внимание спорту. Поставил себе задачу пробежать полумарафон в следующем году в горах Италии. Мой брат пробежал несколько недель назад ультрамарафон — 120 км по горам Италии. Хочу поддержать его крутой результат, но пока покорить дистанции поменьше. Вот только что я пришёл с пробежки, сегодня пробежал уже 6 км. Кроме этого, ремонтами занимаюсь, семья, конечно. У нас две дочки, воспитываем. Так что полный экшен (улыбается).

Что посоветует опытный vezec8 начинающим игрокам?

Первое – это получать удовольствие от покера. Не будет фана – не будет ничего. Я играю уже столько лет, а мне до сих пор это нравится, у меня горят глаза. У меня одно из главных требований к ребятам, с которыми я работаю, – любить покер. Вторая вещь – давайте по-честному. Вы начинающий игрок и должны понимать, что остальные могут играть лучше. Постоянно изучайте игру! Смотрите, что люди открывают с какой позиции, а что трибетят, зачем они это делают. Задавайте вопросы. Набрав определенную массу информации, вы сможете делать выводы. И не допускайте основной ошибки: мол, я супер хороший игрок, а все остальные ничего не понимают. Знаешь, есть такая шутка: "Мужчины втайне считают, что они лучше всех делают три вещи: водят машину, занимаются сексом и играют в покер".

Ну и, конечно, нужно чётко понимать, на что ты тратишь банкролл. Моя история в этом плане мне кажется очень показательной и важной. В своё время в начале карьеры я выиграл 20 тисяч долларов в одном онлайн-турнире. В то время я играл турниры по 10 баксов, а с таким банкроллом мог подняться на АБИ 50 спокойно. Почему я туда не пошел? Потому что выигрыш турнира не доказывает, что ты бьёшь поле даже того турнира, который ты выиграл. Это случайность. Как я поступил тогда? Я начал брать тренеров, я начал покупать у топ-игроков их хендхистори, разбирал это всё. Я вложил эти деньги в изучение покера. В итоге это позволило мне подняться по лимитам. Инвестируйте в свой скилл - это то, что надо!