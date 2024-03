Кэтти Пери в восторге – дочь покерной четы прошла кастинг "Американского Идола"

Известные покеристы Карина Джетт и Чип Джетт получили серьезный повод гордиться своей 20-летней дочерью Афиной. Девушка преодолела один из этапов отбора популярного шоу "Американский Идол" (аналог украинского "Голос страны").

Афина приняла участие в прослушивании, где ее оценивали звездные исполнители Кэти Перри, Лайонел Ричи и Люк Брайан.

Сам кастинг состоялся еще несколько месяцев назад, но в эфир попал только на днях. До этого момента Афина, согласно контракту, не имела права вообще никому разглашать результаты прослушивания. Поэтому, вся семья и друзья собрались в Лас-Вегасе в ресторане Roma Restaurant & Deli, принадлежащем члену Зала славы покера Тодду Брансону, чтобы посмотреть шоу.

Афина пришла в студию со своей 12-летней сестрой Анхелиной и это оказалось очень правильным решением. Дело в том, что сначала Джетт исполнила песню Софи Джеймс "Somebody New". Судьям в целом понравилось, но не настолько, чтобы сразу открыть девушке дорогу в следующий раунд. Тогда Анхелина убедила звезд послушать еще одну песню ее старшей сестры. Исполнение Афиной "Never Enough" Лорен Олдред настолько тронуло Кэти Перри, что она едва сдерживала слезы.

Это было феноменально, ты должна использовать это как свое главное оружие. Для меня это "да",

– заявила Кэти.

Другие судьи тоже дали свое добро, поэтому Афина получила путевку в следующий раунд – "Неделя Голливуда".

Что известно о семье Джетт Карина и Чип Джетт – профессиональные покеристы. За карьеру на двоих они выиграли более 3 миллионов долларов только в живых турнирах. Старшая дочь Карины и Чипа Афина мечтает о карьере певицы, но пока учится на факультете компьютерных наук в университете Невады.

