Живих турнірів у 2021 році було небагато, та Імсіровіч користався ледь не кожною нагодою проявити себе. Днями він виграв свій уже п’ятий турнір хайролерів за останніх три місяці.

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Змагання у казино Venetian у Лас-Вегасі зібрали 77 учасників, кожен з яких заплатив бай-ін 10 000 доларів. У турнірі не бракувало справжніх зірок: Алекс Фоксен, Ерік Сайдел, Нік Петранджело, Кері Катц, Даніель Негреану … Проте, нікому із них не вдалося дістатися до фіналки. Найобразливіше ж покидати турнір було Негреану. До призової зони потрапляли 11 гравців, Даніель же вилетів на 12 сходинці, отримавши не надто почесне звання бабл-боя.

У хедз-апі Імсіровічу протистояв американець Шон Деніелс, який утім опирався не довго. Тож Алі виграв черговий турнірів і заробив 200 тисяч доларів. Усього ж цього року у живих турнірах боснієць отримав вже понад 1.3 млн баксів! Це дозволило підійняти суму кар’єрних виграшів Імсіровіча до позначки у 10.8 мільйона.