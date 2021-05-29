26-летний боснийский покерист заработал 1.3 млн долларов с начала года

Босниец Али Имсирович – далеко не самый популярный покерист на планете, впрочем, в последнее время он делает все, чтобы его имя звучало как можно громче. Пока Али смело можно называть лучшим офлайн-игроком этого года.

Живых турниров в 2021 году было немного, и Имсирович пользовался едва ли не каждым случаем проявить себя. На днях он выиграл свой уже пятый турнир хайроллеров за последние три месяца.

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Соревнования в казино Venetian в Лас-Вегасе собрали 77 участников, каждый из которых заплатил бай-ин 10 000 долларов. В турнире хватало настоящих звезд: Алекс Фоксен, Эрик Сайдел, Ник Петранджело, Кэри Катц, Даниэль Негреану... Однако, никому из них не удалось добраться до финалки. Обиднее всего покидать турнир было Негреану. В призовую зону попадали 11 игроков, Даниэль же вылетел на 12 строчке, получив не слишком почетное звание баббл-боя.

В хедз-апе Имсировичу противостоял американец Шон Дэниелс, который, впрочем, сопротивлялся недолго. Поэтому Али выиграл очередной турнир и заработал 200 тысяч долларов. В целом же, в этом году в живых турнирах босниец получил уже более 1.3 млн долларов! Это позволило поднять сумму карьерных выигрышей Имсировича до отметки в 10.8 миллиона.