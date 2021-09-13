2,5 миллиона долларов и звание чемпиона мира: определился победитель WSOP Main Event

Главное событие онлайн-версии Мировой серии покера уже стало историей. За призовой фонд в 20 миллионов долларов боролись покеристы со всех уголков планеты, а главный приз и золотой браслет поехали в Россию.

Бай-ин в Main Event составлял 5 000 долларов, но это не помешало собрать поле из 4 092 входов. Инвестиции того стоили, ведь десятки игроков получили крутые призовые, а четверо лучших завершили турнир долларовыми миллионерами.

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Семизначный приз достался, в частности, единственной женщине за финальным столом Кристине Ду. Мать двоих детей финишировала на четвертом месте и принесла в семью 1 072 405 долларов. Вслед за канадкой с дистанции сошел известный российский регуляр Никита Кузнецов (1 430 073 долларов призовых).

Судьбу титула, владелец которого будет носить звание чемпиона мира по покеру, решили Алексей Вандышев и Эдсон Цуцуми. Дуэль россиянина и бразильца длилась более часа, в течение этого времени у соперников были практически равные стеки.

Напряженный поединок завершил коварный кулер – ребята выставились до флопа с карманными парами. 10-10 Вандышева не нашли сопротивления со стороны 7-7 Цуцуми. Старания чемпиона мира оценили в 2 543 072 доллара, бразилец получил – 1 907 034 бакса.