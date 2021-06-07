Болезненная для "benchb789" серия неудач стартовала в 2010 году. Он проигрывал турнир за турниром, хотя статистика и тренеры убеждали, что Бенджамин играет хорошо.

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Такой дикий нефарт длился аж 15 месяцев. За это время Ролле потерял 160 бай-инов.

Наконец, британец смог преодолеть полосу неудач. Он вышел из крутого пике и стал успешным покеристом. Так что к советам Бенджамина прислушаться не помешает.

Кроме привычных подсказок – стараться не тильтовать и остановиться на какое-то время – Ролле также рекомендует не стесняться даунсвинга. Это нормальный этап для покера и он не означает, что вы плохой игрок.

Также британец советует как можно больше общаться с людьми, которые четко понимают, в какой психологической яме ты оказался: профессиональными покеристами или тренерами.

И главное наставление от "benchb789": не опускать руки. Не переставать стараться и бороться до конца. Тогда вы точно найдете выход из трудной ситуации.