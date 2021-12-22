1,5 года тюрьмы вместо 5,3 миллиона долларов

Марк Гудрам и Джон Уотсон, покерной терминологией, стали жертвами жестокого кулера. Ребята выиграли в лотерею целое состояние, но в итоге сели за решетку.

Двое друзей из Лондона приобрели лотерейный билет в одном из магазинов Лондона и сорвали настоящий джек-пот – 4 миллиона фунтов, или же 5,3 миллиона долларов.

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Марк и Джон не успели определиться, куда потратят фантастическую сумму, как попали в лапы полисменов. Дело в том, что горе-миллионеры приобрели лотерейный билет с помощью краденой кредитной карты. А поскольку на улице 21 век, идентифицировать преступников удалось без лишних трудностей.

Марк Гудрам и Джон Уотсон стали героями яркого сюжета, благодаря камерам наблюдения непосредственно на месте преступления. А уже вскоре дуэт неудачников давал показания в полицейском отделении. Долго пробивать по базе Марка и Джона правоохранителям не пришлось, в их руки попали настоящие рецидивисты. У каждого за спиной десятки судимостей. Очередная запись в трудовой книжке парней – полтора года лишения свободы.