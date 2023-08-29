1 000 000 долларов за 3 минуты: как сбываются мечты благодаря онлайн-покеру

Набирает обороты серия WSOP Online, где традиционно собираются десятки тысяч игроков со всего мира. Украинские покеристы также среди тех, кто надеется выиграть браслет, не выходя из дома.

Одним из самых желанных турниров серии был $210 Mystery Millions. Каждый, кто заплатил недорогой бай-ин, мечтал не сколько победить, как получить максимальный баунти 1 000 000 долларов. Эта награда могла выпасть в любой момент.

Мотивирует Возраст – не помеха: 103-летний дедушка каждый день играет в покер, вдохновляя своего сына

Турнир собрал 51 211 входов, благодаря чему призовой фонд достиг невероятных 10 242 200 долларов. Главный баунти разыграли уже на старте второго дня турнира. Игрок из Коста-Рики "John Milly" выбил оппонента из Украины, получив на свой счет сразу 1 000 000 долларов.

Повезло в этом турнире другому украинскому игроку с ником "MIRKL". Ему также удалось вытащить один из самых крупных баунти в размере 250 000 долларов. Еще одним приятным сюрпризом стал состав участников финального стола. Туда пробились сразу трое украинцев.

На браслет претендуют Игорь Хула, Юрий Олейник и Александр Пустовой. Причем во главе финального стола именно украинцы. Уверенным чип-лидером идет Хула со стеком 118 ББ, а на второй Олейник со стеком 65 ББ. У Пустового 27 ББ и шестая позиция в чип-каунте. Финальный стол сыграют сегодня вечером. Победитель получит вместе с браслетом WSOP Online более 350 000 долларов.