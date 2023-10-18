Розмір має значення: як накопичити великий стек в покерному турнірі

Зазвичай на пізній стадії MTT доводиться поневірятись із коротким стеком. Успішний покерист Алекс Фіцжеральд розкрив власну стратегію акумуляції фішок.

Алекс Фіцжеральд – професійний гравець, який спеціалізується, як на онлайн МТТ (багатостолова турнірна гра), так і на живому турнірному покері. В послужному списку американця – титули WCOOP і SCOOP за віртуальними столами, а також шестизнаковий виграш в офлайн-турнірі. В 2009 році в Головній події EPT Sanremo Фіцжеральд фінішував сьомим і отримав 223 948 доларів призових. Як успішно катати в турнірний покер Алекс знає не з чуток.

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Одна із запорук довгого турнірного життя в MTT – робочий стек на пізній стадії турніру. Ось кілька порад від Алекса Фіцжеральда, як накопичти конкурентну кількість фішок і претендувати на хороші призові.



Алекс Фіцжеральд / Фото PokerGO

В турнірах із великою кількістю гравців, а відтак недорогим бай-іном, на ранніх стадіях вам протистоятимуть чимало рекреаційних гравців. Мова, насамперед, про початківців, які сприймають гру радше як розвагу, а тому приймають авантюрні рішення. Ваше завдання забрати якомога більше фішок у таких опів. Задля реалізації плану варто скористатись кількома наступними прийомами.

Атака на слабкі відкривання

На ранній стадії турніру за вашим столом знайдеться суперник, чи суперники, які рейзять широкий діапазон рук, з якими хочуть побачити флоп. Це можуть бути с’ютові карти, різномасні конектори, бродвеї. Переконавшись на шоудауні, з яким діапазоном такий опонент відкривається, ви у подальшій грі зобов’язані його часто три-бетити, насамперед в позиції.

Якщо на флопі випадають дві карти від дев’ятки та вище, це, як правило, діапазон вашого суперника. Якщо є лише одна карта дев'ять або вище, продовжуйте агресію. Якщо ж лише одна старша карта – це туз, вочевидь, рейзер влучив у старшу пару. Можна обрати для конт-бету і невелику ставку, якщо дошка виглядає доволі "дров’яною". Якщо ви у щось влучили на флопі – топ-пара, друга пара, чи перспективні "дрова", робіть приціл на три бареля велью.

Атака на лімперів

На ранній стадії турніру багато суперників лімпують власні руки. Іншими словами, підтримують попередню ставку "плоским" колом з більш-менш пристойною рукою. Ваше завдання – відібрати якомога більше фішок у таких гравців, перебуваючи до них у позиції. Для цього вам достатньо мати одномасного туза, або ж бродвейні карти.

Ставку в лімпера потрібно обрати немалу, щоб не допустити участі у банку великої кількості гравців. Вам не завадить ізолювати лише конкретного лімпера, який навіть солідний рейз не оцінить, як серйозну загрозу для власного стеку. Поставте себе на його місце, згадавши, коли лише починали грати в покер. Чимало стартових рук вам видавались привабливими і дуже хотілось побачити з ними флоп, навіть якщо це коштувало вам левової частки стеку.

Запустивши лімпера на флоп, ви створите великий банк у позиції проти нижчого діапазону і отримаєте нагоду суттєво наростити ваш стек. Однак, якщо вас лімп-ререйзять, вочевидь, ви потрапили у пастку проти преміум руки. За таких обставин можна здаватись і чекати кращої нагоди.



Стратегія гри в МТТ / bitcasino.io

Активна гра у мультивей-потах

Ще одна нагода набити стек – участь в банках з великою кількістю гравців. Тут також не завадить заручитись зручною позицією – кол з катофа, чи баттона. Якщо ж вам вдалось ще й добре влучити у флоп – дві пари та краще – не поспішайте тиснути на гальма. Так, ви відсієте кількох суперників великою ставкою, але хтось із аматорів із топ-парою продовжить гру і проплатить й тьорн, й рівер.

Атака на великий блайнд

Зазвичай гравцю на великому блайнді важко розпрощатись навіть з посередньою рукою, зважаючи на те, що він за замовчуванням уже інвестував в банк власні фішки. Якщо ж на префлопі атаки на ВB не було і він заходить у банк лімпом, це сигнал для активних дій на наступних вулицях. Якщо у вас на флопі друга пара з хорошим кікером, або будь-яка топ-пара, націлюйтесь на три бареля. Це не обов’язково мають бути три великі ставки, дайте супернику протягнути "дрова" за невелику ціну. Кожен навіть невеличкий банк – лепта у ваше подальше тривале турнірне життя.