Кожен заплатить 1 000 000 доларів: визначилися учасники рекордної кеш-гри у покер

На початку лютого продюсери Hustler Casino Live анонсували проведення грандіозної кеш-гри з бай-іном 1 000 000 доларів. Протистояння товстосумів відбудеться наприкінці травня, а за столами зберуться 12 гравців.

Гральний заклад Hustler Casino користується неабиякою популярністю у покеристів. Скандали, мільйонні банки, зіркові гості – цей заклад постійно на слуху. Не дивно, що організатори вирішили підігріти інтерес новою грою.

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Одна з найбільших кеш-ігор у прямому етері за всю історію живого покеру відбудеться з 27 по 29 травня. Мінімальний внесок – 1 000 000 доларів. Блайнди 500/1 000 доларів. Продюсери Hustler Casino Live представили перших учасників грандіозної гри.