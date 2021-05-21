Радикальне перевтілення: відомий стрімер вдарився у ЗСЖ

В останні роки представники покерної тусовки уже міряються не банкролами, а м’язами і стрункими фігурами. Відомий канадський покерист і стрімер Кевін Мартін також не відстає від трендів.

2 роки тому канадець загруз у важкій депресії через втрату близької людини і перестав стежити за власним здоров’ям. Як наслідок – десяток зайвих кілограмів, легка стадія ожиріння і чимало психологічних проблем.

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Увесь цей тягар негативно впливав на професійну діяльність Кевіна. Покеристу фізично важко давались тривалі сесії, а не найкращий зовнішній вигляд перед сто тисячною аудиторією на платформі Twitch стрімко нищив самооцінку стрімера.



Кевін Мартін / Twitter покериста

Мартін, утім, взяв себе в руки і за неповних 2 роки буквально перевернув своє життя. Здорове харчування, спорт і медитація зробили з нього іншу людину, і не лише візуально. Канадець став більш врівноваженими і упевненим, а для покериста – це чи не головні чесноти. Відтак тепер, накачавши непробивний прес, Кевін Мартін має усі шанси зміцнити і своє фінансове становище.