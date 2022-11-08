Прославляють Україну: покерист Роман Веренько виграв золотий браслет WSOP Europe

Українські покеристи демонструють дивовижні результати на європейському етапі Світової серії покеру в Розвадові. Черговий браслет до скарбнички нашої країни заробив одесит Роман Веренько.

Серію браслетних турнірів WSOPE у Європі вже традиційно приймає King's Casino у Розвадові. Цього року там розіграють 15 трофеїв. Браслетну подію під №6 з пот-лімітної Омахи виграв українець Роман Веренько, якому дістався головний приз 247 288 євро.

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Турнір зібрав 223 входи, завдяки чому призовий фонд перевалив за 1 000 000 євро. У фінальний день події пробилися 52 гравці, серед яких було четверо українців – Андрій Любовецький, Олексій Ковальчук, Олег Шкапенко та Роман Веренько. Зона ITM починалася з 34 місця.

На "баблі" якраз Олексій Ковальчук залишив Фаріда Джаттіна ні з чим. У підсумку Ковальчук із Вереньком дісталися фінального столу, а Любовецький та Шкапенко швидко зійшли з дистанції, оформивши по 8 953 євро.

Олексій Ковальчук / Фото wsop.com

Бабл-боєм фінального столу став Шон Діб, раніше вилетіли такі зіркові гравці як Даніель Дворес (16 місце), Феліпе Рамос (26 місце) і Даніель Негреану (28 місце). На стадії 6-макс за фіналкою Веренько та Ковальчук виставились префлоп з AA6s5s проти AKQJs. Тузи Романа встояли, він продовжив гру чип-лідером, а Олексій залишився з коротким стеком та одразу вилетів. Його приз – 38 756 євро.

Роман Веренько з браслетом WSOPE / Фото wsop.com

Хедз-ап проти Омара Хуанга українець починав із майже 5-разовою перевагою за фішками. Супернику трохи вдалося скоротити відставання, але браслет від Романа Веренька нікуди не подівся. Він оформив бест-кеш 247 288 євро та вписав своє ім'я в історію чемпіонів WSOP Europe.