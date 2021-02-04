"Посмішка" легенди: вийшов документальний фільм про Тора Хансена

Він пішов із життя більше двох років тому у 71, після відчайдушної боротьби із раком. Легендарний норвезький покерист Тор Хансен, утім, до останнього не кидав карт із рук. Останні роки життя "Хресного батька" скандинавського покеру лягли в сюжет документального фільму "Посмішка".

Джерело: pokernews.com

Тор Хансен активно грав у покер ще з середини 80-х років минулого століття, а свій останній турнір провів в березні 2018 року, за 9 місяців до смерті. В колекції норвежця – 2 браслети WSOP і десятки перемог у турнірах по всій планеті. Хансен виграв призовими майже 3 мільйони доларів, не цурався і кеш-гри на високих лімітах. Та найголовніше, Тор Хансен був справжнім еталоном гравця і людиною з великої літери, завдяки чому користувався величезною повагою серед суперників.

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В 2012 році в норвежця виявили рак, вирок лікарів страшний – не більше півроку. Тор Хансен, озброєний характером переможця, рук не опустив. Він дав гідний бій страшній хворобі і прожив ще 6 років повноцінного і активного життя, не в останню чергу завдяки Карі Вале та Лін Амундсен.

Норвезькі кінематографістки запропонували Тору Хансену долучитись до зйомок документального фільму про покерну легенду. Між курсами лікування покерист знаходив час для участі у турнірах, давши режисеркам чимало матеріалу для стрічки "Посмішка". Одну із головних ролей у фільмі виконала дружина Тора Хансена – Марсела, яка до останнього піклувалась про хворого чоловіка.