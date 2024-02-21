Запакував майже 300 тисяч доларів: португалець виграв свій перший турнір "мільйонерів"

Педро Невес, який вкрай невдало виступав минулоріч в елітному онлайн-турнірі за 10 300 доларів, взяв своєрідний реванш у фортуни. Він виграв свій перший титул у цих змаганнях товстосумів.

За віртуальними покерними столами фінішував традиційний щотижневий турнір "мільйонерів", участь в якому коштує 10 300 доларів. Португальцю Педро Невесу знадобилось чимало "набоїв", щоб вперше серйозно доїхати в цьому івенті.

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У 2023 році Невес 16 разів брав участь в турнірі і оформив лише 29 000 доларів призових. Дистанція, як то кажуть, повернула. За фінальним столом в 4-мах у португальця був найкоротший стек – лише 20 ВВ, але він швидко надолужив.

Подвоївшись з КК проти АК Даміана Саласа, та отримавши повну проплату фул-хауза від Томаса Сантерна, Невес очолив чип-каунт і за якісь пів години відправив усіх суперників на відпочинок. У хедз-апі португалець розібрався із французом Сантерном. Приз для чемпіона склав 289 000 доларів, що допомогло суттєво надолужити минулорічні невдачі в турнірі "мільйонерів".