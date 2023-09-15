Пас – не помилка: цінні "героїчні" поради від зірки покеру

Бен "bencb789" Ролле є не лише успішним онлайн-гравцем і відомим стрімером. Тренер Raise Your Edge розповів, як оптимізувати гру, коли доводиться приймати важкі рішення в розіграші.

Один із найбільш загадкових і, водночас, топових представників покерного ком’юніті, австрієць Бен "bencb789" Ролле поділився кількома порадами щодо того, як прокачати хіро-кол та хіро-фолд.

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Якогось чіткого алгоритму, зізнається тренер, немає, тобто GTO-симулятор вам тут не помічник. Однак у конкретних лініях розіграшу і розмірах ставок можна приймати рішення, які на дистанції будуть плюсовими. Ось кілька секретів від "bencb789".



Бен Ролле / Фото PokerNews

Позиція

Зазвичай опоненти частіше блефують у середніх та пізніх позиціях за столом, перетворюючи на блеф середню пару, чи А-хай. Відтак, будучи у ранній позиції, не завадить спробувати переблефувати такого суперника, або ж натиснути на кол із середньою за сильною комбінацією.

Розмір ставки

Велике значення має розмір ставки на кожній з вулиць. Для прикладу, якщо опонент ставить на флопі третину банку, а потім робить ще дві невеликі ставки на тьорні та рівері, у нього буде більше блефів, ніж, якби на флопі він поставив дві-треті поту. Усе просто – велика ставка демонструє бажання суперника якомога швидше виставитись, а отже сильних рук там буде більше.

Овербет

Овербет на високій А-хай дошці – це завжди ознака жадібності. Суперник намагається максимально добрати щонайменше із топ-парою. Тому легко розставайтесь із середнім співпадінням і не проплачуйте німат їх комбінації.



Бен Ролле / Фото Twitter покериста

Трибет

Опоненти в трибет-потах блефують рідше. Якщо на префлопі вас перекрутили, а потім ви отримали три ставки на постфлопі, будьте впевнені, у опонента – найімовірніше монстр. Тому жодних хіроколів у цій ситуації зі слабкою оверпарою чи просто топ-парою.

Ну і насамкінець, не забувайте, додає Бен Ролле, ви граєте проти живих людей. Тому суперник дуже рідко у дипрані ризикуватиме усім своїм стеком, щоб показати свій гонор, чи банальну дурість. Тож не зациклюйтесь на солверних рішеннях, а зосередьтеся на слабких сторонах ваших опонентів і успіх прийде.