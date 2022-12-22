Польський хайролер погодився заплатити 1 600 000 доларів за одну партію у покер

На покерному шоу "High Stakes Duel" намічається цікава дуель. Виклик Джейсону Куну після перемоги над Філом Хельмутом кинув один із найкращих гравців онлайну Віктор Малиновський.

High Stakes Duel – це популярне покерне шоу, побудоване на хедз-ап матчах серед гравців високих лімітів. У кожному наступному раунді шоу бай-ін подвоюється. Переможець може забрати гроші лише у разі трьох перемог поспіль.

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В останньому раунді High Stakes Duel чинний чемпіон Філ Хельмут міг забрати 1 600 000 доларів. Але з третьої спроби "Білого мага" таки перемогли. Роздратований поразкою від Джейcона Куна Хельмут відмовився одразу від реваншу, після чого PokerGO оголосили у твіттері, що шукають нового дуелянта.

Перша реакція у коментарях надійшла від Віктора Малиновського. Про новий хедз-ап досі офіційно не повідомлялося, хоча у себе в соцмережах польський покерист прямо написав: "Потрібні 1 600 000 доларів для хедз-апу. У мене крипта. Його повідомлення ретвітнув PokerGO на своїй офіційній сторінці.

Хедз-ап між Джейсоном Куном та Віктором Малиновським цікавий мільйонам покерних фанатів. В американця понад 40 000 000 доларів в офлайні, поляк сколотив свій багатомільйонний капітал в онлайні. До того ж Малиновський дуже любить хедз-ап дуелі: "limitless" проводив матчі з Лінусом "LLinusLove" та Стефаном "Stefan11222", а з Федором Хольцем грав із сигарою у зубах, попиваючи вино. Вболівальники готуються побачити нове шоу.

Якщо Малиновський переможе, у наступному раунді High Stakes Duel йому треба знайти суперника, який зможе знайти 3 200 000 доларів за зустріч із ним. Тріумф Куна практично гарантує американцю перемогу на шоу.