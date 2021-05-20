Покерні титани готуються до третьої сутички

Даніель Негреану та Філ Хельмут продовжать з’ясовувати стосунки в рамках хедз-ап батлу, який затіяли ще на початку квітня. На черзі третє протистояння, де ставки зросли до 200 тисяч доларів.

Дві попередні дуелі, як відомо, виграв Філ Хельмут. Американцеві і заходило краще, взяти хоча б неймовірний камбек у першій сутичці, і важливі блефи проходили у потрібний момент, мова про другий батл. Утім, експерти продовжують ставити на Даніеля Негреану. Коефіцієнт на перемогу канадця – 1,69, на Філа Хельмута – 2.26.

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Дуель між Негреану та Хельмутом / PokerGO

Наскільки влучними були прогнози фахівців, дізнаємось трохи більше як через місяць. Легенди покеру сядуть за стіл 24 червня. Цього разу невдаха двох попередніх раундів Даніель Негреану змушений ризикнути 200 тисячами доларів. Канадець уже вдруге подвоює бай-ін, згідно із правилами дуелі. Чергова поразка, вочевидь, змусить Даніеля забути на якийсь час про хедз-ап челенджі, так і до банкрутства недалеко.