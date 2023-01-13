Покерні профі влаштують унікальний боксерський поєдинок: у чому особливість майбутнього бою

Покеристи Білл Перкінс та ЕмДжей Гонсалес затіяли незвичайний спір. Суть парі у тому, що гравці зустрінуться у рингу, але не за класичними правилами боксу, а з однією "цікавинкою".

Покеристи ніколи не перестануть влаштовувати божевільні парі. Інакше як пояснити боксерський поєдинок між ЕмДжеєм Гонсалесом, зріст якого всього 155 сантиметрів, та справжнім атлетом Біллом Перкінсом.

Цікаво Дивовижні факти та рекорди 2022 року у покері

Щоправда, за умовами парі Перкінсу доведеться битися на колінах. Цей спір викликав справжній ажіотаж у покерному ком'юніті – більшість сумнівається у здатності Білла протистояти ЕмДжею в таких умовах.

ЕмДжей Гонсалес / Фото PokerNews

Перкінс не зможе пересуватися у рингу так же легко й швидко, як його суперник. Він визнає, що перебуває у невигідному становищі, але хороша фізична форма та перевага у зрості дозволяють прийняти цей виклик.

Де і коли відбудеться поєдинок поки що не повідомляється. Але якщо бій відбудеться, то, без сумніву, займе своє місце у пантеоні боксерських протистоянь серед покеристів, де вже вписані в історію поєдинки Лекса Вельдхуса проти Бертрана Гроспельє, Олів'є Бускета проти Хуана Альварадо, Сорела Міцци проти Браяна Раста та зустріч Антоніо Есфандіарі з Кевіном Хартом.