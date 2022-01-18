Покерна прикраса прямує до України: Дмитро Бистровзоров виграв кільце WSOP Circuit

Це не перша перемога такого рівня українського покериста. У серпні 2020 року Дмитро Бистровзоров став володарем браслету WSOP в онлайні.

Чеське місто Розвадов вдруге за останні два місяці стає щасливим для українського покериста. У грудні Андрій Любовецький там виграв свій перший браслет WSOP Europe, а тепер ще одну знакову перемогу для України виборов Дмитро Бистровзоров.

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У турнірі WSOPC Monsterstack з бай-іном 550 євро змагалися 1 340 учасників. Призовий фонд 636 500 євро розділилися 134 найуспішніші з них. На стадії топ-20 українець був чип-лідером, але за фінальний стіл він сів з третім стеком.

У хедз-апі Дмитро Бистровзоров зустрівся з гравцем, який представляв Німеччину. Невдалий блеф суперника коштував йому статусу чип-лідера, після чого українець вже не відпустив переваги. Головний приз 116 765 євро та квиток на Main Event WSOP Europe разом з кільцем WSOP Circuit відправилися українському покеристу.